Grzywna za głodzenie psa przez cztery miesiące. Obrońcy zwierząt wnieśli sprzeciw. "Kara jest niewspółmierna do cierpienia"

Właściciel znęcał się nad psem

Do ujawnienia zdarzenia doszło w marcu br. na terenie jednego z domów we wsi k. Kalisza. Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt Help Animals zostało zawiadomione, że znajduje się tam czteroletnia suczka labradora, która w wyniku skrajnego zaniedbania nie ma już siły samodzielnie się poruszać. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia - jak powiedziała PAP Anna Małecka z Help Animals - zastano wychudzone zwierzę.

- Labradorka przebywała w strasznych warunkach przez cztery miesiące, nie miała siły, by samodzielnie opuścić boks. Odebraliśmy ją stamtąd w asyście policji - powiedziała Anna Małecka.

Podczas przeprowadzonego wywiadu okazało się, że małżonkowie kupili psa dla swojego dziecka. Ponieważ doszło do rozpadu związku, kobieta wraz z dzieckiem wyprowadziła się do innego miejsca pozostawiając psa byłemu mężowi. Suczka trafiła do kojca przy domu. Zdaniem obrońców zwierząt zapomniano o niej - nie była karmiona.