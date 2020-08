Gwiazdorska obsada poznańskiego mityngu lekkoatletycznego na Golęcinie. Kibice zobaczą Michała Haratyka, Piotra Liska i Adama Kszczota

- Sukces zeszłorocznej imprezy dodał nam skrzydeł. Z tym większą energią organizujemy tegoroczną odsłonę Grand Prix Poznania. To wspaniała okazja dla poznaniaków, by podziwiać najlepszych polskich lekkoatletów. Z kolei zawodnicy będą mogli ocenić jakość modernizacji, którą przeszły latem obiekty na Golęcinie – mówi dyrektor POSiR, Łukasz Miadziołko.

Polowanie na rekordy?

Michał Haratyk zawita do stolicy Wielkopolski, by powalczyć o świetny rezultat! Dzięki uzyskanemu w pierwszej edycji naszego mityngu wynikowi – 21,26 m jest aktualnym rekordzistą Stadionu Golęcin w pchnięciu kulą. Mistrz Europy z Berlina (2018) oraz Halowy Mistrz Europy (Glasgow 2019) jest w formie, co potwierdził podczas Memoriału Ireny Szewińskiej 19 sierpnia, uzyskując wynik 21,61 m. Wynik ten poprawił tydzień później podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego w Chorzowie, pchając kulę na odległość 21.88. W tym sezonie jest to drugi wynik na świecie.