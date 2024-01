Historyczny sukces laskarek w Omanie. Polki z poznanianką w składzie wywalczyły brązowy medal MŚ w Omanie

W składzie zespołu prowadzonego przez Norberta Nederlofa znalazła się zawodniczka AZS Politechniki Poznań, Daria Skoraszewska.

– Jestem tak szczęśliwa, że nie da się tego opisać. To po prostu niemożliwe, co tutaj osiągnęłyśmy. Jestem tak dumna z tego, co zrobiłyśmy, że nie mogę nawet opisać słowami jak bardzo jestem szczęśliwa. Jestem naprawdę bardzo dumna z tego, co zrobiłyśmy – mówił tuż po meczu o brązowy medal z RPA Marlena Rybacha, kapitan Biało-Czerwonych, a w przeszłości zawodniczka Pocztowca Poznań.

Warto dodać, że w ubiegłym roku w okrojonej odmianie hokeja na trawie (w tradycyjnym wydaniu laskarze i laskarki występują w 11-osobowych składach) Polki zdobyły srebro na ME w Wałczu.

Nasze zawodniczki po brąz sięgnęły w składzie: Marta Kucharska (Grossflottbeker Hamburg), Anna Gabara (Hokej Start Brzeziny), Marlena Rybacha (HC Tilburg), Monika Polewczak (Start Brzeziny), Julia Balcerzak (Grossflottbeker), Julia Kucharska (Douai Hockey Club), Amelia Katerla (VMH&CC MOP), Sandra Tatarczuk (Grossflottbeker), Daria Skoraszewska (AZS Politechnika Poznańska), Paula Sławińska (Start Brzeziny). Pierwsza z wymienionych została uznana najlepszą bramkarką MŚ w Omanie.



MŚ w hokeju na trawie w składach 5-osobowych w Omanie:

Kobiety

Mecz o 3. miejsce : Polska – RPA 4:2

Półfinał: Polska – Holandia 1:3

Faza grupowa: Polska – Indie 4:5, Polska – Namibia 5:1, Polska – USA 5:1

Mężczyźni

Faza grupowa: Polska – Holandia 3:6