Hugo i Chmura. Nowi czworonożni funkcjonariusze dołączyli do Komendy Powiatowej Policji w Pile

Drugą czworonożną funkcjonariuszką jest 2-letnia Chmura, rasy owczarek belgijski. Jej zadaniem jest wyszukiwanie zapachu narkotyków.

- Gotowość do podjęcia służby ćwiczyła wspólnie ze swoim przewodnikiem st. post. Marcinem Okoniem przez ponad 6 miesięcy. Podobnie jak Hugo, służbę w pilskiej jednostce rozpoczęła we wrześniu ubiegłego roku. Mimo faktu, iż od tego momentu minęło zaledwie kilka miesięcy to Chmura może pochwalić się pierwszymi sukcesami. Wspólnie ze swoim przewodnikiem brali udział w policyjnych realizacjach na terenie całej Wielkopolski, w których wielokrotnie odnajdywali ukryte przez przestępców narkotyki