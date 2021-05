Hulajnogi będą mogły jechać po drodze rowerowej i jezdni. Ale pod pewnymi warunkami Grzegorz Okoński

Już za chwilę wejdą w życie istotne zmiany w ruchu drogowym – 20 maja dotyczyć one będą hulajnóg, w tym elektrycznych, do tego deskorolek czy segwayów. Kilka dni później, 1 czerwca kolejne zmiany zaczną obowiązywać pieszych w rejonie przejść dla pieszych. Najbliższe zmiany prawa dotyczą formalnie hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch. Nie mają one siedzenia, pedałów, a ich użytkownik jedzie w postawie stojącej.