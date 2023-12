Ignacy Jan Paderewski przybył na Dworzec Letni w Poznaniu. Tak uczcili wyjątkowe, historyczne wydarzenie Paweł Antuchowski

Już po raz kolejny na poznańskim dworcu uczczono przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. Wydarzenie to stało się przyczynkiem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego 105. rocznicę Poznań będzie obchodził 27 grudnia.