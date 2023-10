III liga: Derby Wielkopolski dla Noteci Czarnków. Unia Swarzędz przegrywa trzeci mecz z rzędu Maksymilian Dyśko

Wiktor Kacprzak przypieczętował zwycięstwo Noteci Czarnków i jest liderem klasyfikacji strzelców trzeciej ligi. mbojnowski.pl Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W dziesiątej kolejce beniaminek trzeciej ligi – Noteć Czarnków podejmowała Unię Swarzędz, która we wrześniu nie wygrała żadnego spotkania. Najlepiej prezentujący się zespół z Wielkopolski, Pogoń Nowe Skalmierzyce, udał się na wyjazd do Wolina, by zmierzyć się z miejscową Vinetą. Biało-niebiescy sięgnęli po komplet punktów, wygrywając to spotkanie 1:0. Z kolei Polonia Środa Wielkopolska chciała przełamać złą serię sześciu meczów bez zwycięstwa i wygrać z Starogardem Gdańskim.