Impact w Poznaniu już za miesiąc. Michelle Obama, Jesse Eisenberg i wiele korzyści dla miasta. Co się będzie działo?

Kongres Impact w Poznaniu

W styczniu 2024 roku po procesie wielomiesięcznych negocjacji, Miasto Poznań podpisało trzyletnią umowę z Fundacją Impact na zakup usług promocyjnych w czasie kongresów Impact w latach 2024, 2025 i 2026. Łączna wartość umowy wynosi 3,66 mln zł netto, co przekłada się na 1,22 mln zł wydatków netto rocznie.

W tym roku na imprezę, która odbędzie się w dniach 15-16 maja , przybędą takie osobistości jak: Michelle Obama, Jesse Eisenberg (aktor), Kenneth Cukier (redaktor w the Economist), Valerie Jarrett (Obama Foundation), Peter Zeihan (wybitny ekspert w dziedzinie geopolityki), Chris Bailey (pisarz) czy Esther Perel (uznana na całym świecie psychoterapeutka) oraz wielu innych.

- Impact to jedno z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń technologiczno-gospodarczych w Europie. Lokalizacja kongresu rangi międzynarodowej, jakim jest Impact, pozwala na wzmocnienie marki miasta oraz zwiększenie jego roli na arenie międzynarodowej

Rozwój kongresu Impact

Kongres systematycznie się rozwija, co pokazuje rosnąca liczba mówców i gości. W 2021 r. liczba mówców wynosiła 400, a gości ok. 2000, natomiast w 2023 r. liczba mówców wyniosła już 600, a gości ok. 5000.