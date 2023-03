Jak odstraszyć kuny? Poznaj humanitarne sposoby na pozbycie się puchatych szkodników AM

Kuna domowa jest w Polsce gatunkiem chronionym, dlatego nie można jej zabić czy zranić. Jak zatem uchronić swój samochód przed tym małym szkodnikiem? Sprawdź polecane sposoby na odstraszenie kuny

Kuny to największy wróg kierowców parkujących "pod chmurką". Przegryzione przez nie kable, uszczelki, czy wycieraczki mogą nas sporo kosztować. Szczególnie, jeśli puchaty szkodnik odwiedza nas częściej lub przegryzie istotny kabelek. Co zatem zrobić, by odstraszyć kuny? Poznaj proste sposoby polecane przez kierowców.