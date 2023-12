Jak przygotować zdrowe święta? Dietetycy i specjaliści NFZ doradzą w ramach kolejnej Środy z Profilaktyką Nicole Młodziejewska

Dietetycy i specjaliści NFZ doradzą, jak przygotować zdrowe święta pexels.com/Zdjęcie ilustracyjne

Tematem kolejnej Środy z Profilaktyką organizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie odżywianie w okresie zimowym. Specjaliści NFZ i dietetycy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu bezpłatnie podpowiedzą, co jeść, aby być zdrowym i odpornym na infekcje, jak przygotować zdrowe święta oraz co robić by zimą nie przybrać na wadze.