Szpital ze Środy Wielkopolskiej walczy w konkursie o kącik zabaw dla małych pacjentów. Możemy pomóc mu wygrać!

Szpital z Wielkopolski walczy o kącik zabaw dla małych pacjentów

To już drugi etap konkursu "Serenadowe Kąciki" organizowanego przez markę Serenada. Do tego etapu zakwalifikowanych zostało 20 szpitali z całej Polski. Wielkopolskę, jako jedyny, reprezentuje Szpital Średzki Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej.

Ideą konkursu jest zapewnienie dzieciom przebywającym w szpitalach miejsca do zabawy i choć na chwilę odrzucenia trosk i stresu związanego z chorobą.

Głosowanie trwa do 17 grudnia do północy i jest bezpłatne. Wystarczy tylko kliknąć serduszko przy wybranym szpitalu. Codziennie można oddać jeden głos. W poniedziałek do godz. 17 na średzką placówkę oddano już 21 453 glosy.