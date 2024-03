Jak wspierać zdrowie psychiczne młodzieży? Opowiada współautorka "Nastolatki na zakręcie" dr Karolina Appelt

Jak zdrowie psychiczne dzieci zmieniło się przez ostatnie 20 lat – 30 lat?

- Młodzi ludzie żyją dziś w dwóch rzeczywistościach. Z jednej strony funkcjonują w realnym świecie, ale mają też alternatywę w postaci rzeczywistości wirtualnej. W związku z tym, że codzienność młodych ludzi odbywa się w sieci, wpływa to na poziom umiejętności społecznych oraz relacyjnych. One nie mogą być rozwijane, ćwiczone. Tempo współczesnego życia jest zupełnie inne. Jest dużo więcej ofert dla młodzieży, możliwości, ale też zagrożeń i czynników ryzyka.

Współczesne dzieci, nastolatkowie są najbardziej narażeni na hejt w historii?

- To, co jest niepodważalne to szybkość rozpowszechniania się informacji. Kiedyś, jeśli ktoś coś powiedział, było to wyłącznie jednostkowym zdarzeniem. Obecnie mamy możliwość utrwalania wypowiedzi i rozpowszechniania ich. Wiemy o tym, że rzeczy wrzucone do sieci zostają tam na zawsze. Siła oddziaływania hejtu jest zdecydowanie zwiększona.

Czy istnieje “złota rada” dla rodzica dziecka, które zmaga się z problemami psychicznymi?

- Warto podkreślić, że każde dziecko jest inne, każde ma też innych rodziców i specyficzną dla siebie sytuację życiową. To na co trzeba bardzo zwrócić uwagę to, że rola rodzica jest nadal ważna, pomimo tego, że młodzi ludzie żyją w zupełnie innych czasach i pomimo większej dostępności do profesjonalnej pomocy w sytuacji doświadczanych trudności. Ciągle potrzeba im stabilnych dorosłych, rodziców, którzy będą dla dziecka dostępni oraz gotowi do budowania relacji z dziećmi, a nie wyłącznie żyjących obok. Jest to uniwersalne, jednak ciągle prawdziwe. Rodzic jest jednym z podstawowych źródeł wsparcia w sytuacji doświadczania problemów psychicznych przez dziecko.