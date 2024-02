Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa w rządzie PiS: Zmierzamy w stronę likwidacji rolnictwa

– Przywiązani do tradycji, wyznający konserwatywne wartości europejscy rolnicy są solą w oku przedstawicieli europejskich, lewicowych, neomarksistowskich elit. Konserwatywnego rolnika, a zarazem wyborcę, trzeba po prostu zniszczyć, spacyfikować. Sprawić, by porzucił dotychczasowy sposób życia i odszedł od wyznawanych obecnie wartości, nie wychowywał w ich duchu przyszłych pokoleń, żeby tak naprawdę światopoglądowo skręcił w lewo. O to tak naprawdę idzie tutaj gra. Jesteśmy świadkami wielkiego, globalnego zamachu na świat, jaki znamy. Rolnicy to rozumieją, oby zrozumieli to i inni