Jechała bez prawa jazdy, bo... wcześniej straciła je za jazdę po alkoholu

- Wydanie pokwitowania zatrzymania prawa jazdy, powoduje automatyczne zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami, zgodnie z art. 104a ustawy o kierujących pojazdami. Jest to wykroczenie, zagrożone karą aresztu, albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. Dodatkowo na kierowcę zgodnie z taryfikatorem nałożonych zostaje 15 punktów karnych. Kierowcy zatrzymuje się prawo jazdy, a dokumentacja zostaje przesłana do sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia o zakazie prowadzenia pojazdów. Kierowca mając zawieszone uprawnienia w razie kontroli drogowej odpowiada tak, jak każda osoba kierująca pojazdem bez posiadania uprawnień.