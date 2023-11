Jeden marsz niepodległości przejdzie przez Poznań. "Chcemy tego dnia łączyć Polaków"

- mówił Jacek Olszewski, przewodniczący zgromadzenia marszu niepodległości w Poznaniu.

- Zgoda buduje. To jest najważniejsze, że tam, gdzie Poznań tam i Wielkopolska, bo Wielkopolska bez Poznania po prostu niemiałaby tożsamości, więc w tym mieście będzie jedna radość i jeden pochód, jedna- grupa, która będzie świętowała to, co uzyskaliśmy dzięki poświęceniu naszych przodków