Jedenastka sezonu złożona z Warty oraz Lecha Poznań. Znaczna przewaga piłkarzy trenera Piotra Tworka

Przed sezonem nikt nie byłby w stanie wytypować, że to Warta Poznań znajdzie się wyżej w tabeli od Kolejorza. Zieloni będą wyżej od Niebiesko-białych pierwszy raz od 1970 roku. Koniec rozgrywek zbliża się wielkimi krokami i to piłkarze Piotra Tworka walczą o czwartą lokatę, która może dać przepustkę do europejskich pucharów. Przyszła na wybranie najlepszej jedenastki obecnego sezonu złożonej z dwóch poznańskich klubów. Ustawiamy nasz zespół w formacji 1-4-4-2.Zobacz nasze zestawienie jedenastu najlepszych piłkarzy Lecha oraz Warty w kończących się rozgrywkach PKO Ekstraklasy ----->

Grzegorz Dembiński