Czy będą wyłączenia prądu 10.05 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim (10.05)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew wielkopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat jarociński Zakrzew 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 29, 29A, 29B, 30, 30A, 31, 33, 33A, 34, 35, 35B, 35C.

5.10 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Góra: Sławęcice nr 8 do 28, (oprócz nr 17A), nr 59, działka nr 196/2, ARTEX.

14.05 od godz. 8:30 do 14:30 powiat pleszewski Baranówek , Baranówek-22/3.

5.10 od godz. 9:00 do 17:00 powiat ostrzeszowski Doruchów ulica Tokarska 65, od 70 do 72 63, 64, 66, 68, 69, 73, 74, 518/1, Emilianów 59, Huby 59A, Tokarzew 1, 1a, 3, 30166.

5.10 od godz. 9:00 do 11:00 Olszyna ulice Kręta 3, 5, 9, 11, Letnia od 2 do 4, 7, Spacerowa 4, od 9 do 11, 15, 15A, 17, 12/44 9, 20, Olszyna 2, 2B, 6, 7.

5.10 od godz. 9:00 do 11:00

powiat kępiński Mikorzyn od 113 do 117, od 119 do 122, 122A, od 123 do 125, 149, 150, 30183, 765.

5.10 od godz. 11:00 do 13:30 powiat kolski Barłogi ulica Leśna 3.

5.10 od godz. 9:00 do 15:00 Dzierawy od 52 do 54, 54 A, 54 B, od 55 do 57, 57A, od 58 do 61, 61 A, 61 B, 62, 63, 63 A, 63C, od 64 do 66, 71109, 1-163/4, Lubiny 1A, 2, 2A, od 3 do 6, od 8 do 13, 15, 15 A, 16, 17, od 19 do 21, 25, 27, 28, 70138, 121, 125/2, 150/3, 157, 161/1, 162/1, 163/2, 170/12, 170/15 170/16, Ochle 57, 58, Podlesie 15, 16, 16A, 18, 19, 1.

5.10 od godz. 9:00 do 15:00

Miejscowość: Osowiec 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22.

10.05 od godz. 7:30 do 14:00 Miejscowość Kujan 28, 29. Miejscowość Wersk 1A (Leśniczówka).

10.05 od godz. 8:00 do 15:00 Sulęcinek ulice Główna , , Lipowa , Zacisze , Szkolna , Azaliowa , Poprzeczna , Promienna , Wiosenna

10.05 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo ul. Zapłocie cała, ul. Chojnicka cała, ul. Romana Dmowskiego cała, ul. Leśna 3, 6, ul. Łagiewnicka 2, 3, 4, 5, 7, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Kościelna 19, 30C, 32, 34, 36, ul. Biedruszczana 2, działki nr 633/2,

13.05 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

13.05 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

14.05 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

15.05 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Polna cała,

16.05 od godz. 9:00 do 17:00 Miejscowość Kujan 24, 25, 26, 27.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, ul. Pszczelarska cała, ul. Szosa Poznańska cała, ul. Spokojna cała, ul. Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, ul. Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, ul. Dworcowa od 1 do 20C, 21A, ul. Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39,

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Zielątkowo, miejscowość Zielątkowo, ul. Słoneczna 4, 6, 7, 8, 10, działki nr 17/8, 17/13, 17/14, 17/16, 17/17, 17/19,

17.05 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Słoneczna 1, ul. Golęczewska 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 25, 27, 29, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, ul. Ojca Mariana Żelazka cała, ul. Strumykowa 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, sklep, przepompownia, działki nr 329/3, 530/2, 551/3,

17.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Słoneczna 1, ul. Golęczewska 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 25, 27, 29, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, ul. Ojca Mariana Żelazka cała, ul. Strumykowa 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, sklep, przepompownia, działki nr 329/3, 530/2, 551/3,

20.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat koniński Golina ulice 1 Maja 1, Targowa 48 , Golina-586 (GPO).

5.10 od godz. 8:00 do 12:00 Golina-Kolonia 62, 461 (GPO).

5.10 od godz. 8:00 do 12:00 Jaroszewice Grodzieckie 1, od 3 do 19, 19 A, 20, 117/1 (GPO), Jaroszewice Rychwalskie od 31 do 33.

5.10 od godz. 9:00 do 14:00 powiat ostrowski Raszków ulice Jantarowa 1, Koźmińska 7, 9, 12, Krotoszyńska od 4 do 7, 7C, 8, 8A, 13, 411/1, Południowa 2, 3, 3B, 4, Wodna 1, 2, 4, 121/2 , 411/2.

5.10 od godz. 10:00 do 14:00

powiat pilski miejscowość Dolaszewo ul. Słowicza 7, 11, 15, dz. nr 130/26-27, 130/32.

10.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Ujście ul. Wojska Polskiego 21.

11.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Dobrzyca ul. Prosta 3.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat międzychodzki Gmina Sieraków miejscowość Bucharzewo 12, 16, 19, 20, 29, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 75, 76, 143 działki nr 137/1, 137/2, 143, 150/1, 154/1, 157/5, 195/1, 195/2, 195/3, 195/5, 195/6, 195/11, 195/12, 195/13, 195/16, 195/18, 195/19, 195/20, Chata Zbójców, Gmina Wronki miejscowość Chojno-Błota Małe 1

10.05 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Rozbitek 14, 19,19A, 20, , Betoniarnia przy ul. Parkowej USBUD Marian S., ferma , działka nr 16, 18/61, 18/62, 20/11, 20/14, Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Parkowa 3A,

16.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 13B 13C, 15, ul. Gumna 6, 7B, sklep DINO przy ul. Gumnej, Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w Kwilczu,

20.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 8:00 do 9:30 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 15:30 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

21.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

22.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

23.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Białcz 4, 4A, 4B, działki nr 52/12, 52/7, 52/14, 52/15, 52/18, 52/30, 52/32, 55/1, 60, 60/6, 60/8, 60/9, 151/3, 151/5,

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat chodzieski miejscowość Nowa Wieś Wyszyńska dz. nr 221/1, miejscowość Sokołowo Budzyńskie 67, 67A, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74.

10.05 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

10.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Brzekiniec 1, 1A, 2, 28, 29, 30, przepompownia.

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Bukowiec 45, 46, 47, 48, 51, 52, dz. nr 92.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Chodzież ul. Okrzei 1A, ul. Ofiar Gór Morzewskich 9, 11, 13.

17.05 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Budzyń ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa dz. 1541/41.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

27.05 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

28.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00

powiat leszczyński gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 1 do 7; ul. Podgórna nr 1 do 3, działka nr 426, 429/5, 429/7; ul. Źródlana nr 1, 3, 7, działka nr 429/2; ul. Słoneczna, Wiatraczna, Wiosenna, Wiśniowa - całe ulice; Ujazdowo nr 1 do 3B, nr 12 do 21, nr 30 do 64, działki nr 20/2, 20/3, 21/3 do 18, nr 241/6 do 16, 243/1 do 7.

10.05 od godz. 8:00 do 13:30 gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna dz. 643/11, 643/12, 643/16.

15.05 od godz. 7:30 do 11:30 Włoszakowice ul. Lipowa - cała ulica.

15.05 od godz. 11:30 do 15:30 gm. Święciechowa: Lasocice ul. Szkolna - przepompownia wód P1 (droga DK12/S5 - dz. 793/18).

17.05 od godz. 7:30 do 11:30 Rydzyna ul. Ferrariego nr 11 do 51 nieparzyste.

17.05 od godz. 8:00 do 13:30

powiat wągrowiecki Potrzanowo ul. Rzeczna dz. 553/19, dz. 553/18, dz. 553/12, dz. 553/11, dz. 553/10, dz. 553/7, dz. 553/8, dz. 553/9, dz. 553/17

10.05 od godz. 9:00 do 13:00 Popowo Kościelne 4 - 10, dz. 212/1, Popowo Kolonia 4 - 10, dz. 212/1

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 Mieścisko ul. Wojciecha 1, 19, ul. Wągrowiecka 19

15.05 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat poznański Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, działki nr 319/46, 319/54, 419/55,

10.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Kukurydziana 1, ul. Jeziorna 66, 77, działki nr 129/5, 129/9,

10.05 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa, ul. Mostowa cała, ul. Dworcowa 1, 16, 18, 20, 55, sklep żabka przy ul. Dworcowej, działka nr 25/6,

14.05 od godz. 7:30 do 11:30 Komorniki: ul. Kolorowa 11, 13, 15, 17.

14.05 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa, ul. Dworcowa 1, 2, 3, działki nr 20/1,

14.05 od godz. 11:00 do 13:30 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul. Przemysłowa cała, działki nr 671, 672, 675/2, 675/3, stacja ochrony katodowej GAZ System SA, Rolno Przemysłowe Zakłady Zielarskie Strykowo Sp. z o.o., miejscowość Strykówko 1, 2, 3,

15.05 od godz. 8:00 do 10:00 Janikowo: ul. Gnieźnieńska od 47 do 63 nieparzyste bez 55, od 67 do 79 nieparzyste, 89, ul. Balonowa 1, 3, od 2 do 10 parzyste.

15.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sierosław, ul. Prosta 7, 7C, od nr 11 do nr 39 nieparzyste, 30, ul. Bukowska 1, 2, 2a, 3, 5, 7, 7A, 7B, 8, 9, 12, 14, 16, 18, ul. Polanka cała, ul. Leśna 2a, 2b, firma "QUATRO". PPHU Arkadiusz i Hanna K.,

15.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Stęszew miasto Stęszew działki nr 246/3, 1664/50, zakład hodowlany, miejscowość Witobel ul. Mosińska cała, ul. Podgórna 1, działki nr 246/1, 246/3, 249, 251/2, 251/6, 255/2, 255/9, 256, 274/4, 274/5, 274/11, 281/6, 281/8, 281/12, 281/14, 281/16, 281/19, 281/21, 281/22, 281/25, 281/29, 281/48, przepompownia ścieków P7, hydrofornia, stacja wodociągowa, stacja bazowa telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.,

15.05 od godz. 11:00 do 13:00 Gmina Dopiewo miejscowość Konarzewo ul. Kościelna cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Tarasowa cała, ul. Wspólna cała, ul. Miodowa cała, ul. Bukowska od 1 do 5, 7, 13, 16, 18, 19, 22, 20, 22A, 24, 30, 36, 42, 44, ul. Dopiewska od 1 do 15, od 19 do 27, 30, 32, ul. Spadziowa 5, ul. Stęszewska 2, działki nr 159/8, 163/3, 163/4, 164/1, 168, 215/3, 216/10, 216/17, 216/19, 216/21, 216/22, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 220/11, 228, 230/1, 235/7, 235/15, 308, 552, 558/6, 558/8, 562/3, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina Biskupa, kościół, probostwo, świetlica środowiskowa, przedszkole, przepompownia ścieków przy ul. Wiśniowej, Wędliny Domowe Danusi, Janowicz Krzysztof Zakład, Spółdzielnia Usługowa w Konarzewie, sklep spożywczo-przemysłowy, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA nr 42999,

16.05 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Ostatnia cała, ul. Piaskowa 4, 9, ul. Poznańska 138, działki nr 29/7, 48/4,

16.05 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Jęczmienna cała, ul. Mokra cała, ul. Wspólna cała, ul. Bociania cała, ul. Wronia cała, ul. Pawia cała, ul. Krucza cała, ul. Biesiadna cała, działki nr 253, 256/2,

20.05 od godz. 8:30 do 12:00

Wysogotowo: ul. Sojowa 5, 6, 15/14, dz. 15/4, dz. 15/5, dz. 15/8.

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28, ul. Wiosny Ludów 12.

21.05 od godz. 8:30 do 11:30 Luboń: ul. Komornicka 1, 1A-B, ul. Buczka 31, 31A.

23.05 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Koralowa cała, ul. Pastelowa cała, ul. Barwna cała, działka nr 92/12, 92/47,

23.05 od godz. 9:00 do 12:00

Wiry: ul. Brzoskwiniowa od 13 do 43 nieparzyste, ul. Wirowska 51.

24.05 od godz. 8:00 do 13:30 Gmina Buk, miejscowość Otusz, ul. Dojazdowa cała,

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Kolejowa cała, ul. Trzcielińska cała, działki nr 620/11, 747/15, 750/2, piekarnia, wieża telekomunikacyjna, przepompownia przy ul. Laserowej, parking, baza Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,

24.05 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Komorniki, miejscowość Chomęcice, ul. Wspólna cała, ul. Podgórna cała, ul. Południowa cała, ul. Poznańska od nr 2 do nr 30 parzyste, od nr 1 do nr 23 nieparzyste, 49A,

28.05 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Tarnowska działka nr 42/1,

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 Leszno Leszno ul. Ochocza nr 1 do 6, nr 8 do 12, nr 14, działka nr 446/1; ul. Szybowników nr 137, 139, PHU KLIMA LESZNO.

13.05 od godz. 8:00 do 15:00

Leszno: ul. Baczyńskiego nr 37 do 67 nieparzyste; ul. Czarnieckiego nr 6; ul. Dożynkowa nr 2, 4; ul. Kochanowskiego nr 2; ul. Szybowników nr 67 do 81 i 87 do 107 nieparzyste.

15.05 od godz. 8:00 do 9:00

Leszno: ul. Baczyńskiego nr 37 do 67 nieparzyste; ul. Czarnieckiego nr 6; ul. Dożynkowa nr 2, 4; ul. Kochanowskiego nr 2; ul. Szybowników nr 67 do 81 i 87 do 107 nieparzyste.

15.05 od godz. 14:00 do 15:00 Leszno: ul. Rolna - cała ulica; ul. Wiejska nr 1, 2; ul. Szybowników nr 109 do 127 i 133 do 139 nieparzyste, ROD im. LESZCZYŃSKIEGO; ul. Ochocza nr 1 do 6, 8, 10, 11, 12, 14, działka nr 446/1.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Leszno: ul. Rzemieślnicza nr 12; ul. Ustronie - cała ulica.

16.05 od godz. 8:30 do 14:30

Leszno ul. Janickiego nr 1 do 17.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat złotowski miejscowość Sypniewo ulica Mickiewicza nr od 36 do 62.

13.05 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Nadarzyce nr od 1 do 19, Kościół.

13.05 od godz. 13:00 do 15:00 miejscowość Nadarzyce nr od 20 do 28, wieża GSM

13.05 od godz. 15:00 do 17:00 powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Południowa 17, 19, 19A, 19b, 29, 31, 35, ul. Modrakowa 23, 32, 32B, 34, 36, 38, działki nr 935/13, 935/14, 935/25, 935/28, 935/33, 935/34, 935/36, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 22, działki nr 340, 346/2, 346/5, 346/6, 346/7, 346/8, 346/9, Gmina Lwówek, miejscowość Konin 12,

13.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna nr 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18D, 19, 24, 24A, 24B, ul. Kościelna 15, ul. Cicha 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18D, 19, 24, 24A, 24B, działki nr 190/1, 192, 193/6, 562, pieczarkarnie,

15.05 od godz. 9:00 do 12:00

powiat szamotulski Gmina Duszniki, miejscowość Sędziny, ul. Bukowska 3, 4, 6, 6a,

13.05 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Piaskowo 1, 1/2, 2, 3, 4, PGR, działka nr 19/2, gospodarstwo rolne Mieczysław K., Gmina Ostroróg, miejscowość Karolewo od nr 1 do nr 4, działka nr 11/5, blok,

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Pniewy miejscowość Lubosina 1, 4/8, od 5 do 28, działki nr 75/24, 82/1, 95/13, 99/14, 128, sklep spożywczo-przemysłowy, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., dwór

14.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Szczepankowo 18, 19B, od nr 21 do nr 61, 70C, zespół dworski, OSP, sklep, lakiernictwo pojazdowe, Samochodowe instalacje gazowe,

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Kobylniki 1, 3, 4, od nr 5 do nr 24, ul. Obrzycka 10, 19, działki nr 215/12, Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo od nr 25 do nr 58, 61, 63, 64A, 66, 66B, 67, 70, 71C, 72A, 72B, 73, 73A, działki nr 214, 217/1, 222/4, 229/3, wielobranżowa działalność usługowo-handlowa Agnieszka F., P.P.H.U. R Łukaszyk& L. Turek Sp. J. Tir Serwis, pałac w Kobylnikach

21.05 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

22.05 od godz. 7:30 do 9:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

22.05 od godz. 15:30 do 17:30

Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

22.05 od godz. 18:00 do 19:00 powiat obornicki Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, "Zagroda na Zadupiu"

13.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Oborniki, miejscowość Kiszewo 70, 72, 72C, 72D, 73, 74, 75A, działki nr 269, 272/10, 272/15,

14.05 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Skrzetusz 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

15.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Skrzetusz 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

16.05 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Skrzetusz 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

17.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Skrzetusz 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

20.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Skrzetusz 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

21.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

21.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

22.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

23.05 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 21, 25.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 3, 5, dz. 2398/24, 2398/26.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Rożnowo, ul. Wjazdowa 5, 9, 10, ul. Leśna od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8A parzyste, ul. Obornicka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Parkowa 10, ul. Usługowa 10, 10A, ul. Dworcowa 1, 2, 3, 4, 6, działki nr 566/1,

27.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat średzki Kijewo 37, 22, 37A,

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 Słupia Wielka 28

15.05 od godz. 8:30 do 12:00 Orzeszkowo 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 15A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33A

15.05 od godz. 9:00 do 10:00

Strzeszki 6, 6D, dz. 7/7, 12D, 6, 6A, 11, 12, 2, Pętkowo 14, Chwałkowo 10, 9, Annopole 1, 2, 4,

18.05 od godz. 9:00 do 16:00 Rumiejki 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 1

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 powiat śremski Mechlin ulice 13, DZ.277, Dąbrowska 12, 13, 20, 35, 41, DZ.277, Nowe Osiedle 1, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 46, 5, 7, 8, 9, DZ.277, DZ.279/1, DZ.279/2, DZ.303, Szkolna 13, 34, 36, DZ.277

14.05 od godz. 9:00 do 13:00

Mchy 80, 81, 82, 83, Włościejewki dz. 206/1

22.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat kościański Czempiń ulica Wiatrakowa 12, 13, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 27, DZ.22/5

15.05 od godz. 6:30 do 8:30 gm. Kościan: Darnowo nr 30 do 38 parzyste, nr 41 do 47A nieparzyste, działki nr 82/16 i 17, 88/3; Wyskoć Mała nr 2.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Gorzyczki 19, 7, 18, 16, 15, 3, 9, 2A, 8, 20, 17, 14, 10, 2, 13, 4, 5,

15.05 od godz. 9:00 do 10:30 Czempiń ulice Kolejowa 32, 10, 10a, 11, 11A, 12, 13, 13 A, 14, 15, 16, 16A, 18, 19, 20, 22, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 9, Towarowa 1A, Wspólna 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 8

16.05 od godz. 6:30 do 8:30

gm. Kościan: Sepienko - cała miejscowość.

16.05 od godz. 8:30 do 17:30 Piechanin ul. Kukurydziana,

16.05 od godz. 9:00 do 12:00 Czempiń ulice Słowackiego Juliusza 35, Polna 32, Prusa Bolesława 1, 2, 3, Stare Tarnowo 12, 13, 14, 17, 18, 19/A, 15, 16

17.05 od godz. 6:30 do 8:30 Czempiń ulice Kasztanowa 1, Parkowa 1B, 2, 1, Borówko Stare 17, 2, 20, 20A, 1, Stare Borówko 17, 19, 2, 20, 4, 6, 1

21.05 od godz. 6:30 do 8:30 powiat gnieźnieński Lulkowo, Jankowo Dolne 45, Rodzinne Ogrody Działkowe Kalina

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Graby 2, 16H, 20 - 42 oraz działki przyległe, os. Zacisze, ul. Leśna

16.05 od godz. 8:30 do 14:30 Baranowo: ul. Szamotulska 20, 22, 24, od 25 do 59 nieparzyste, ul. Ruczaj.

17.05 od godz. 8:00 do 13:00

Sokolniki ulice Rzeczna 16, 17, 1, 1A, 11, 2, 4, 9, dz. 276, 12, 7, 15, 8, Rolna 22, 19, 21, 21A, 22, 11, 12B, 13, 14, B, 15, 16, 17, 18, Krańcowa 1, 1 A, 2, C, Pocztowa 1, 2, 3, 4, DZ.453, Szkolna 14, Leśna 1, 10, 1A, 4, 7, 8, 9, E, Bohaterów II Wojny Światowej 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 24, 24B, 24C, 24E, 24G, 24L, 24R, 25, 26, 27A, 27B, 28, 29, 30, DZ 491, Spokojna 8, Piaskowa 1, 2, 3, D, Kościelna 7, 8, 9, Gałęzewice 20, 22, 36, 37, 38, 38A, 38B, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 15, 16, 17, 19, 14, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 8, 9, , Kołaczkowo ulica Leśna 2, Szamarzewo dz. 76/1,

17.05 od godz. 8:00 do 11:00

Jankowo Dolne 23, 25A, 25B, 37, 45A, 50, 50A, 50C (Dino), 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 55C Oraz działki przyległe, Wiatrak Lulkowo

17.05 od godz. 8:00 do 11:00 Czerniejewo ul. Poznańska dz. 521/15, dz. 512/9, dz. 512/6, dz. 512/3, dz. 512/1, 46B, 46E, ul. Gospodarcza

17.05 od godz. 9:30 do 13:00 Baranowo: ul. Przemysława od 4 do 26 parzyste, 17, dz. 76/3, ul. Wspólna od 1 do 35 nieparzyste.

20.05 od godz. 8:30 do 11:30 powiat wrzesiński Spławik , Nowa Wieś Podgórna 10, 12

15.05 od godz. 8:30 do 13:30 Kokoszki 17, 31, 33, 14, 11, 39, 7, 15, 37, 16, 35,

16.05 od godz. 8:00 do 13:00 Marzenin ulica Bazarowa 1, 10, 11, 14, 16, 18, 1A, 2, 20, 4, 5, 57, 6, 62, 67, 7, 9

17.05 od godz. 8:00 do 13:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Wieleń ul. Aleja Zamkowa 5, 6, 7.

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 Lubasz ul. Desantu Spadochronowego 1, 2, 3,4 ,5 ,7, 8, działki 453, 454/3, ul. Orłowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Strumykowa 10, ul. Wojska Polskiego 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 9, 11, działka 548/6.

22.05 od godz. 7:00 do 14:00 Trzcianka ul. gen. Władysława Sikorskiego 57.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Grunwaldzka 15C, dz. 746/48-49 - stacja paliw WATIS.

25.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat rawicki gm. Pakosław: Sowy nr 61 do 64B, działki nr 324 (przepompownia PS9), 399/2, 399/4; Sworowo - cała miejscowość.

16.05 od godz. 7:30 do 15:00

powiat grodziski Gmina Rakoniewice miejscowość Błońsko całe, miejscowość Kuźnica Zbąska 1, 2, 2A, 3, 8, 54, 54A, działka nr 504/1, 525, miejscowość Jabłonna działka nr 511/3, 875,

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

