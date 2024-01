Kilometrowe korki, jazda na łyżwach po asfalcie. "Zima znów zaskoczyła drogowców"

W poniedziałek w późnych godzinach popołudniowych na drogach zrobiło się niebezpiecznie. Zima dała się we znaki kierowcom, a warunki w całym powiecie należały do trudnych. Zatory tworzyły się m.in. na obwodnicy Grodziska Wielkopolskiego, gdzie w kilku miejscach utknęły ciężarówki. Podobnie sytuacja wyglądała w Ujeździe czy Białej Wsi. W tym ostatnim miejscu - jak donoszą kierowcy - sytuację uratowali mieszkańcy, którzy sami posypali drogę piaskiem i umożliwili tym samym dalszą podróż stojącym w korku pojazdom.

Kierowcy i mieszkańcy w sieci narzekali na opieszałość służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg.

"Może to taka innowacja, że lodowisko ma objąć całą gminę", "Na Chocieszyńskich jazda figurowa na lodzie", "Jest tragicznie. Dziś rano przy szkole podstawowej nr 4 była istna szklanka. Auta ledwo hamowały, ruszyć z miejsca to był cud a dzieci na przejściu dla pieszych ślizgały się jak na lodowisku. Na ulicy Nowej w stronę świateł to samo. Teraz sytuacja jest dokładnie taka sama. Drogowcy znowu zaskoczeni", "Z samochodu trzeba przesiąść się na łyżwy, tylko to nam zostaje" - to tylko cztery z wielu komentarzy, które wczoraj pojawiły się w sieci.