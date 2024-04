Jedziesz do lokalu wyborczego lub z niego wracasz? Sprawdź, kiedy nie musisz odbijać biletu w autobusie i tramwaju

W ubiegłym roku Rada Miasta Poznania wprowadziła takie zwolnienie z opłat, przy czym trzeba w czasie kontroli biletowej okazać ważny dokument potwierdzający wiek lub niepełnosprawności. U wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat może to być dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport potwierdzający wiek, natomiast w przypadku wyborców z niepełnosprawnościami – dowód tożsamości wraz z ważnym dokumentem stwierdzającym umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności (orzeczeniem lub wypisem z orzeczenia, albo legitymacją).

- Pasażerowie MPK Poznań podróżujący na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu po raz pierwszy mieli możliwość skorzystania z tej oferty taryfowej podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych - informuje MPK Poznań. - Jednak bezpłatna komunikacja dla wymienionych powyżej osób obowiązuje w trakcie dojazdu do lokali wyborczych (i powrotu z nich) nie tylko w czasie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnione osoby mogą skorzystać z tej oferty również w czasie wyborów: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz do Rady Miasta Poznania i do rad jednostek pomocniczych Miasta Poznania, a także w dniach referendów ogólnokrajowych i referendów lokalnych w Poznaniu.