Jest decyzja Sejmu. Wiemy, które niedziele będą handlowe w grudniu. Czy w Wigilię będzie można zrobić zakupy? Mamy komentarz Lewiatana

– Od dłuższego czasu proponowaliśmy, by zmienić aktualny stan rzeczy, polegający na tym, że w Wigilię duże sklepy mogły być czynne do godz. 14:00 czy 16:00. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem dla sieci handlowych jest ustanowienie dwóch poprzedzających niedziel wypadającej Wigilii w niedzielę, jako handlowych, co właśnie się na mocy ustawy stało. Dzięki temu konsumenci będą mogli bez przeszkód zrealizować swoje świąteczne zakupy 10 i 17 grudnia, a ci, którzy w tych terminach tego nie uczynią, będą mogli się udać do czynnych w Wigilię mniejszych sklepów osiedlowych.