Jest wyrok za nielegalne składowisko toksycznych odpadów w Borkowicach. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał trzech z ośmiu oskarżonych

Mężczyźni zostali skazani za to, że w okresie od 10 marca do 26 listopada 2018 r. w Borkowicach przyjęli i składowali około 1500 ton odpadów płynnych. Sąd wymierzył za to Dariuszowi S. karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia, Bartoszowi Sz. - 2 lat, a Grzegorz G. - 1 roku.

– Wobec oskarżonych sąd orzekł nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wobec Dariusza S. 50 tys. zł, Bartosza Sz. 30 tys. zł i Grzegorza 15 tys. zł

– dodała sędzia.