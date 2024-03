Brutalne zabójstwo i gwałt w Pile. "Była rozerwana w kroczu, wykrwawiła się na śmierć". Sprawców było dwóch, jednego wciąż nie ustalono

Prokurator wskazał, że kara 25 lat więzienia jest na pewno karą dotkliwą, ale kara eliminacyjna, dożywotniego pozbawienia wolności jest karą, która powinna zostać orzeczona wobec Marian K.

– Na sali sądowej nie okazał skruchy. Oskarżony zachowywał się tak, jakby niczego nie zrobił. Nie ma żadnej refleksji z jego strony. Czy chcemy, by taki człowiek wyszedł kiedyś jeszcze na wolność, do społeczeństwa?

– pytał przed sądem.

Od wyroku sądu pierwszej instancji odwołała się także obrona, która domaga się zmiany kwalifikacji prawnej czynu z zabójstwa na nieudzielenie pomocy.

– Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje wprost, że w trakcie zdarzenia obecne były dwie osoby. Co do tożsamości i udziału tej drugiej osoby, do tej pory nie wiemy praktycznie nic. Nie wiemy, w jaki sposób ta osoba zachowywała się w mieszkaniu zmarłej Jadwigi B. Nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło i jaka była rola tego drugiego człowieka. Ta wątpliwość jest na tyle duża, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj stworzyć jakiejkolwiek rekonstrukcji z udziałem tego człowieka. W związku z tym nie możemy też w żaden sposób przenieść odpowiedzialności za to zdarzenie wyłącznie na oskarżonego