Sąd łagodniejszy dla mordercy z Gniezna. Dawid F. zabił, ale nie ze szczególnym okrucieństwem. Jest prawomocny wyrok

Zabójstwo w Gnieźnie. Dawid F. usłyszał prawomocny wyrok

- Nie ma sprawiedliwości. Zabić człowieka i po 15 latach wyjść na wolność, a mój Mateusz w piachu leży - tak matka zamordowanego 17-latka skomentowała wyrok wydany przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

21-letni Dawid F. został prawomocnie skazany na karę 15 lat więzienia za zabójstwo w zamiarze ewentualnym. Orzeczenie to jest łagodniejsze niż to, wydanie przez sąd pierwszej instancji. We wrześniu ubiegłego roku oskarżony usłyszał wyrok 25 lat za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Sąd odwoławczy uznał, że w tej sprawie do tego szczególnego okrucieństwa jednak nie doszło.