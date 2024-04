32-latek z Leszna oskarżony o pedofilię. Miał spotykać się z samotnymi matkami, by wykorzystywać seksualnie ich dzieci Justyna Piasecka

Sprawa wyszła na jaw w marcu 2023 roku, kiedy na policję zgłosiła się dorosła już kobieta, która przekazała, że będąc dzieckiem była molestowana przez mężczyznę.

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mieszkańcowi Leszna, który odpowie za pedofilię. Mężczyzna usłyszał osiem zarzutów wykorzystania seksualnego dzieci w wieku od 6 do 11 lat oraz posiadania pornografii dziecięcej. - Nawiązywał kontakty towarzyskie z matkami samotnie wychowującymi małe dzieci i dążył do spotkań z nimi - przekazała Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.