Jesteś seniorem i masz pomysł na Poznań? Zostań radnym Miejskiej Rady Seniorów

Czym jest Miejska Rada Seniorów?

Kto może zostać radnym senioralnym?

Kandydatami do Miejskiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby, które mieszkają w Poznaniu. Zgłoszenia można składać do 21 lutego. Swoich kandydatów i kandydatki mogą zaproponować m.in. organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące uniwersytety trzeciego wieku oraz sami seniorzy i seniorki. W tym ostatnim przypadku do zgłoszenia trzeba jednak dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 20 osób powyżej 60 roku życia.