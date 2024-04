Kamena Rally Team zaprezentowała swój nowy samochód. Można będzie się nim kiedyś ścigać w Rajdzie Dakar

Ekipa rajdowców ze Słupcy była jedną z większych atrakcji poznańskich targów. Premiera nowego auta zgromadziła ponad 200 osób i była wydarzeniem pierwszego dnia Poznań Motor Show.

– Pracowaliśmy w pocie czoła, by przygotować auto na premierę. Klatka została sprowadzona z Portugalii, a baki z Francji. Podwozie też jest bardzo nowoczesne i na pewno sprawdzi się w każdych warunkach. Sami jesteśmy ciekawi jak będzie spisywał się ten pojazd. Tuż po targach jedziemy na pierwszy rajd do Drawska Pomorskiego, a chwilę później zameldujemy się na trasach w Hiszpanii – tłumaczył nam kierowca rajdówki, Tomasz Białkowski.

Jego też spytaliśmy o perspektywę jechania nowym pojazdem w Rajdzie Dakar, co od wielu lat jest marzeniem Wielkopolan. – Wiadomo, że to złożony temat, ale robimy wszystko, żeby kiedyś marzenie stało się rzeczywistością. Mnóstwo kwestii uzależnionych jest od wsparcia sponsorów. Jeśli zbierzemy odpowiedni budżet Can-am X3 będzie gotowy do startu na Półwyspie Arabskim – dodał Tomasz Białkowski.

Wśród gości premiery pojawili się też znani sportowcy na czele z grupą akrobacji samolotowych Orlen Żelazny. – To miłe, że mogliśmy cieszyć się z prezentacji w towarzystwie przyjaciół – mówił pilot Dariusz Baśkiewicz.