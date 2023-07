Kamena Rally Team ze Słupcy zabezpieczyła konwój maluchów. Wielkopolanie przejechali ponad 4 tys. km w szlachetnym celu

Ponad 130 osób wyruszyło 4 lipca do Monte Carlo, wśród nich były prawdziwe legendy motosportu – Sobiesław Zasada i Longin Bielak. Niektórzy jechali swoimi maluchami, inni pożyczonymi, jeszcze inni specjalnie na tę okazję wylicytowali te legendarne już auta. Wszystkich łączyła motoryzacyjna pasja i szczytny cel.

Oczywistym było, że 35 maluchów podczas tak długiej trasy będzie potrzebować wsparcia. Tę zapewniła m.in. załoga Kamena Rally Team, którą organizatorzy zaprosili do udziału w wydarzeniu. Dariusz Baśkiewicz, Tadeusz Białkowski i Magdalena Czubak cała trasę pokonali Cadillaciem Escalade, który pełnił rolę samochodu bezpieczeństwa.

- Pracy było bardzo dużo, bo praktycznie co chwilę któryś maluch wymagał pomocy. Awarie zaczęły się już na 15 kilometrze, kiedy to jeden z fiatów trafił na lawetę. Kolejne dwa dni były bardzo trudne zarówno dla uczestników jak i ekipy serwisowej, ponieważ awarie dopadał większość maluszków. Trzeba było szybko reagować, często w miejscach nie do końca do tego przystosowanych. Przełęcz Grossglockner wiała grozą od samego początku. Złe warunki pogodowe: deszcz, mgła i zbliżających się zmrok... Nic z tych rzeczy nie przeraziło naszych uczestników, którzy dzielnie dojechali na sam szczyt wraz z ekipy serwisową zabezpieczającą tyły. Granice Austrii z Francją Wielka Wyprawa Maluchów pokonała piękną trasą przez Mont Blanc. Widoki zapierały dech w piersi, ale załogom serwisowym oddech przyspieszył już na samym początku, kiedy jeden z maluszków dla bezpieczeństwo trzeba było wrzucić na lawetę. Chwilę później, już wysoko w górach inny maluch, przerobiony ze smarta, uległ awarii – wymagał aktualizacji systemu. Kolejnym szczytem, prawie przed samą metą w Monte Carlo był Col De Turini. Dla dużych aut serwisowych to było nie lada wyzwanie, mierzyć się z wąską drogą pełną zakrętów i nadjeżdżający pojazdów z góry. W drodze powrotnej najbardziej charakterystycznym fragmentem był przejazd przez Przełęcz Stelvio, o ile dotychczasowe trasy były trudno to tym razem zabrakło również komunikacji radiowej którą ekipy kontaktował się ze sobą – informując o awariach, ostrzegając o niebezpieczeństwie itd. Zwinne maluszki nie miały większych problemów, ale duże pojazdy serwisowe jak i Safety cars miały wyzwanie mijać się z ciężarówką czy np. autobusem – różnica centymetrów. Jednak doświadczenie kierowców dowiozło całą ekipę do celu. – Dariusz Baśkiewicz opisuje tylko niektóre sytuacje, z którymi uczestnicy wyprawy musieli się mierzyć w ciągu 9 dni na drodze.