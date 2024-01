Karetka zakopała się w błocie na drodze gruntowej do Nowego Jastrzębska. Jechała do pacjentki, która straciła przytomność!

Jak informuje Szymon Maciejewski oficer prasowy nowotomyskiej straży do zdarzenia doszło w w środę 24 stycznia po godzinie 17:00 na drodze gruntowej do Nowego Jastrzębska.

- Karetka, która została wezwana do 57-letniej - nieprzytomnej kobiety, zakopała się w bocie i utknęła na drodze gruntowej prowadzącej do Nowego Jastrzębska, w gminie Zbąszyń. To dla kierowcy karetki była dosłownie pułapka. Nie mógł przewidzieć, że grunt na drodze dojazdowej będzie aż tak bardzo rozmiękczony. Do działań wysłany został zastęp z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrośnicy