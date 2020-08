Karol Linetty zmienia klub. Lech Poznań też na tym skorzysta

Karol Linetty przez cztery lata gry w Sampdorii wypracował sobie świetną markę we Włoszech. Jest też ulubieńcem trenera Marco Giampaolo, który został trenerem Torino, a wcześniej prowadził reprezentanta Polski w klubie z Genui. To własnie szkoleniowiec zabiegał o transfer Linettego do swojego nowego klubu.

Działacze spełnili jego życzenie. Tuttosport donosi, że dzisiaj Linetty zostanie przedstawiony kibicom Torino. Wczoraj uzgodniono bowiem ostatnie szczegóły tego transferu. Sampdoria za Polaka dostanie 7,5 mln euro oraz 1,5 mln w bonusach.