Kawiarnia w Poznaniu wprowadza zakaz przychodzenia z laptopem w weekendy. "Wiemy, że to brutalna decyzja"

Jak tłumaczą, ich punktem zapalnym do podjęcia takiej decyzji była jedna z ostatnich sytuacji, jaka miała miejsce w kawiarni.

- Jak wiecie jesteśmy malutką kawiarnią, malutką, czyli taką, która ma mało stolików. I kiedy te stoliki chcą Was gościć często nie mogą, bo są zajęte godzinami przez osoby, które przychodzą do nas jak do biura, akceptujemy to w tygodniu, bo fajnie jest posiedzieć z kimś w często pustym lokalu, dodatkowo wiemy, że w tygodniu nie ma aż takiej rotacji, a osoby które pracują są nam znane i wiemy, że gdy jest nagle jakiś przypadkowy atak, zazwyczaj zwalniają miejsce innym - tłumaczą na Facebooku.