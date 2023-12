Kibice dostali od Lecha Poznań przykry prezent pod choinkę. Fanom Kolejorza kończy się cierpliwość!

Niedzielne spotkanie Lecha Poznań rozegrało się o nietypowej porze dla Kolejorza, bo o 12.30. Ostatni raz o tej godzinie lechitom przyszło się mierzyć 24 kwietnia 2022 roku w starciu ze Stalą Mielec (3:1). To nie zniechęciło fanów, którzy w liczbie 14 104 osób odwiedziło ostatni raz Enea Stadion w 2023 roku.

Sam mecz nie był wielce porywający, a Lech potwierdził, że brakuje mu stylu. Gdy wiele wskazywało na to, że spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, bezmyślnym faulem w polu karnym popisał się Mikael Ishak. Kapitan Lecha nie pomógł swojej drużynie, która straciła gola po rzucie karnym wykonanym przez Patryka Dziczka i ostatecznie utracił punkty.

Kibicom powoli kończy się cierpliwość nie tylko do zawodników Lecha Poznań, ale także do holenderskiego szkoleniowca Johna van den Broma. Coraz częściej można przeczytać teksty, które nawołują właścicieli klubu do jego zwolnienia. Nad trenerem zbierają się czarne chmury od dłuższego czasu i być może starcie z Radomiakiem, którego trenerem jest były asystent van den Broma - Maciej Kędziorek - może być ostatnim w karierze.