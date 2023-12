Jeśli chodzi o aspekty czysto piłkarskie, to w porównaniu do poprzedniego meczu z Arką Gdynia w Pucharze Polski, John van den Brom przeprowadził dwie zmiany. Na bramce ponownie zobaczyliśmy Bartosza Mrozka, natomiast za Dino Hoticia wystąpił Ali Gholizadeh.

Spotkanie Lecha Poznań z Piastem Gliwice był ostatnim akordem grania przy Bułgarskiej w 2023 roku. Było one poprzedzone obchodami 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego główna część przypadnie 27 grudnia. Piłkarze obu ekip wychodzili między szpalerem rekonstruktorów i przy akompaniamencie Marsylianki Wielkopolskiej, pieśni patriotycznej napisanej w 1919 roku, dla uczczenia pierwszej rocznicy wybuchu powstania. Z tej okazji lechici wystąpili w wyjątkowych koszulkach, których kolor był wzorowany na mundurach Powstańców.

Nieskuteczność kapitana Lecha Poznań

Początek meczu to przewaga Lecha Poznań, który kontrolował wydarzenia na boisku. W pewnym sensie miał pomysł na grę, co było widać gołym okiem, a nie było to takie oczywiste w ostatnich tygodniach, jak nie miesiącach. Pierwszą kombinacyjną akcję przeprowadziła para Velde - Gholizadeh, lecz ostatnie podanie Irańczyka zostało przyblokowane przez obrońcę Piasta. Później dwukrotnie głową próbował Antonio Milić, ale jego próby padały łupem Karola Szymańskiego, który ma na swoim koncie występ w barwach Kolejorza.