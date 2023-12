Legenda Lecha Poznań kończy 65 lat. Mirosław Okoński niedługo doczeka się własnego filmu

- Pięć lat temu Piotr odezwał się do mnie w sprawie stworzenia filmu. Nie miałem żadnych wątpliwości co do pomysłu. Byłem od razu zainteresowany. Piotrek zaczął mi tłumaczyć, jak to będzie wyglądało. Najpierw było pierwsze, potem drugie, trzecie spotkanie. W sumie nie wiem, ile ich było dokładnie. Z każdym spotkaniem wizja filmu wyglądała coraz lepiej