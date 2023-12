Warta Poznań była już na deskach, jednak zmartwychwstała w ostatnich minutach!

Mecz z Pogonią Szczecin był dla Warty Poznań zakończeniem małego maratonu. W ciągu siedmiu din piłkarze Dawida Szulczka rozegrali trzy spotkania. W dwóch poprzednich (oba z Jagiellonią), warciarze musieli uznać wyższość przeciwników. Podczas ubiegłotygodniowego meczu przegrali w lidze, natomiast w miniony wtorek odpadli w Fortuna Pucharze Polski.

Portowcy dużo lepiej wspominają 1/8 finału "Pucharu Tysiąca Drużyn", który tak jak i Zieloni, rozegrali we wtorek. Pogoń awansowała do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Lechem Poznań, pokonując Górnik Zabrze 2:1, jednak podopieczni Jensa Gustafssona potrzebowali na to aż 120 minut. I to między innymi w tym aspekcie poznaniacy upatrywali swojej szansy. Drugi aspekt to taki, że szczecinianie nie radzą na swoim terenie zbyt dobrze i przed 18. kolejką mieli już 4 odniesione porażki przed własną publicznością.