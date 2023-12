Koniec przygody Warty Poznań w Pucharze Polski. Jagiellonia po raz kolejny lepsza od Zielonych

- Byliśmy dobrze zorganizowani jako drużyna. Jagiellonia miała ciężko, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji. Musimy wyeliminować błędy indywidualne. Straciliśmy te błędy zbyt łatwo. No i ta czerwona kartka Filipa Borowskiego. Dzisiaj będzie miał okazję do zrehabilitowania się

Zdobycie Pucharu Polski jest najkrótszą drogą do europejskich pucharów. Wystarczy wygrać tylko (i aż) sześć spotkań, aby się tam znaleźć. W tym sezonie, zwycięzca tego trofeum, oprócz zapisania się na kartach historii i zdobycia 5 milionów złotych, otrzyma prawo gry w eliminacjach do Ligi Europy.

W porównaniu do pierwszego piątkowego meczu Warty z Jagiellonią, szkoleniowiec Zielonych dokonał aż sześciu zmian. Na ławce rezerwowych usiedli Adrian Lis, Dmitros Stavropulos, Konrad Matuszewski, Mateusz Kupczak, Maciej Żurawski oraz Kajetan Szmyt. W ich miejsce wskoczyli Jędrzej Grobelny, Wiktor Pleśnierowicz, Dawid Szymonowicz, Jakub Kiełb, Niilo Maenpaa oraz Stefan Savić.

Wtorkowe spotkanie, podobnie jak to, które odbyło się przed kilkoma dniami w Grodzisku Wielkopolskim, było toczone w miłym dla oka tempie. Zarówno gospodarze, jak i warciarze konstruowali sobie sytuacje, zaś siarczysty mróz, który panował na Podlasiu, motywował zawodników do większej aktywności. Na początku pucharowego starcia aktywniejsza w polu karnym Warty była "Jaga". Po chwili swoich sił w ofensywie spróbowali Zieloni.

To mogło opłacić się w 13. minucie. W szesnastce żółto-czerwonych, po minimalnym kontakcie z Dusanem Stojinoviciem, przewrócił się Filip Borowski. Sędzia Paweł Raczkowski bez cienia wątpliwości wskazał na "wapno". Wątpliwości mieli natomiast sędziowie w wozie VAR, którzy zaprosili do monitora głównego arbitra. Ten po 3 minutach dokładnej analizy anulował rzut karny.

Nie zniechęciło to poznaniaków do tworzenia sobie kolejnych szans. W następnej kolejności strzelać próbował Tomas Prikryl, a Borowski miał dobrą okazję do oddania strzału, jednak wybrał próbę dryblingu. W 33. minucie strzałem głową, po dobrej wrzutce Stefana Savicia, Sławomira Abramowicza próbował pokonać Miguel Luis.