Ogromny sukces adeptów Kolejorza podczas Lech Cup! Reprezentant Polski wierzy, że któryś z nich trafi do pierwszej drużyny

Lech Cup to coroczny, dwudniowy turniej dla zawodników do lat 12. Od wielu lat cieszy się on ogromną marką oraz prestiżem nie tylko w naszym kraju, ale także w całej Europie. Co roku do hali na poznańskim Morasku (wcześniej w Hali Arena) zjeżdżają się uznane, piłkarskie marki, które słyną ze szkolenia najlepszych zawodników na świecie. Nie inaczej było i tym razem. Do stolicy Wielkopolski przybyły takie zespoły jak: Slavia Praga, Djurgarden, Inter Mediolan, RB Lipsk, KRC Genk, Sporting Lizbona oraz obrońca tytułu sprzed roku, Chelsea.

