Kuriozalny błąd Adriana Lisa. Warta Poznań przegrywa z Jagiellonią Białystok. Zobacz, jak oceniliśmy Zielonych

Kuriozalny błąd Adriana Lisa na początku spotkania

Zdecydowanie lepiej w mecz weszli goście. Już w drugiej minucie spotkania katastrofalny w skutkach błąd popełnił golkiper gospodarzy - Adrian Lis. Jeden z obrońców Zielonych wycofywał piłkę do bramkarza, a ten przypomniał nam o sytuacji Artura Boruca w meczu z Irlandią Północną. 31-letni bramkarz "machnął się" i nie trafił w piłkę - z tą różnicą, że futbolówka nie leciała w światło bramki. Piłka padła łupem Hansena, który strzelił do pustej bramki i wyprowadził Jagiellonię na prowadzenie.

Po szybko straconej bramce, Warta chciała doprowadzić do wyrównania. Było wiele wrzutek, wejść w pole karne, ale przez pierwszy kwadrans niewiele z nich wynikało. Defensywa Jagielloni była ustawiona bardzo wysoko i zawężała pole gry. Dopiero w 16. minucie Warta przeprowadziła składną akcję. Napędził ją Filip Borowski, który pomknął prawym skrzydłem, rozejrzał się i zagrał do Dario Vizingera. Ten, mając sporo miejsca w polu karnym, oddał strzał, który zatrzymał się na słupku i wciąż mieliśmy 1:0 dla Jagiellonii. Po kilku minutach goście odpowiedzieli. Hansen uderzył zza pola karnego i jego uderzenie również zatrzymało się na słupku.

Obie ekipy były bliskie strzelenia bramki i wymieniały się ciosami. W końcu w 32. minucie Warta doprowadziła do wyrównania. Przy rzucie rożnym Alomerović minął się z piłką i błąd bramkarza gości wykorzystał Maciej Żurawski, który skierował piłkę głową do siatki. Było to pierwsze trafienie Zielonych w tym sezonie, po strzale głową. Po wyrównującym trafieniu to podopieczni trenera Szulczka byli lepszą drużyną, która spędzała czas na połowie gości. W dodatku, kreowała kolejne sytuacje bramkowe. Niestety, Zielonym zabrakło czasu by przekłuć te sytuacje na drugiego gola i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1.