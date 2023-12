Lech Conference: Konfrontacje odmiennych stylów. "Wszystkie kwestie, które dzisiaj padły potwierdzają kierunek, w jakim idziemy"

- Myślę, że każda taka konferencja, coś wnosi, chociaż nie zawsze nowego. Wiedza, która została przekazana dzisiaj utwierdza nas w tym, co robimy do tej pory i to, w którym kierunku podążamy. Nawiązując do słów trenera Pascala odnośnie indywidualizacji procesu treningowego, zwłaszcza w piłce młodzieżowej, to jest potwierdzenie tego, czego my oczekujemy od swojej pracy, czyli podjęcia indywidualnych działań na rzecz tak naprawdę zawodnika po to, żeby w tej piłce seniorskiej zaistniał. I tak jak Pascal też pokazał, to tu musi mieć odniesienie do zawodnika w centrum. A wszystko inne tak naprawdę kręci się wokół wokół danego chłopaka i tak też pracujemy w klubie. Wydaje mi się, że to jest rzecz, którą dzisiaj ja po takiej prelekcji będę pamiętał. Padło wiele rzeczy, odnośnie samego procesu treningowego. Jest on dzisiaj coraz bardziej oparty o pewne partnerstwo z zawodnikiem i to nie jest stricte, autorytatywny proces. To tylko trening, który powoduje rozwijanie się młodego chłopaka, możliwość podejmowania decyzji przez niego, możliwość wyborów, które on sam dokonuje na boisku. Istotne jest również to, aby młodzi zawodnicy brali odpowiedzialność za swój rozwój. Trener ma mu pomagać, ma tworzyć środowisko, ma go wspierać, natomiast na końcu to zawodnik działa. Wszystkie kwestie, które dzisiaj padły potwierdzają kierunek, w jakim my idziemy