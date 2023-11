W ostatnim meczu Warta Poznań zdobyła cenny punkt przy Łazienkowskiej, remisując z Legią Warszawa 2:2. Choć do 40. minuty to Zieloni prowadzili 2:0 i byli bliscy sprawienia sporej niespodzianki. Trener Dawid Szulczek patrzy na to jak na ważne osiągnięcie: - Zdobyliśmy bardzo cenny punkt na trudnym terenie - zaznaczył 33-letni szkoleniowiec poznaniaków.

Teraz zespół z Dolnej Wildy czeka również trudne zadanie. Być może nawet trudniejsze od ostatniego wyjazdowego spotkania z Wojskowymi. W piątek do Grodziska Wielkopolskiego przyjedzie jedna z rewelacji tegorocznego sezonu - Jagiellonia Białystok. Ekipa z prowadzona przez najmłodszego szkoleniowca w lidze Adriana Siemieńca pokonała już m.in. wspomnianą Legię czy potrafiła wyciągnąć remis, przegrywając z Lechem w Poznaniu już 0:3.