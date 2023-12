Rezerwy Lecha Poznań wygrywają na koniec roku z Kotwicą Kołobrzeg, liderem drugiej ligi. Dziuba, Lisman i Pruchniewski filarami zespołu

Lisman wykończył sytuację z zimną krwią, a Pruchniewski broni karnego

W 19. minucie spotkania goście dopięli swego. Kornel Lisman znakomicie wystartował do prostopadłego podania. Młody skrzydłowy pomknął na bramkę Kotwicy, rozejrzał się i uderzył nie do obrony w prawy, dolny róg bramki. Po straconej bramce podopieczni trenera Bartoszka chcieli jak najszybciej wyrównać.

Lepiej w mecz weszli goście. Już w pierwszej minucie Cywiński oddał strzał z dystansu i piłkę na rzut rożny sparował Mateusz Pruchniewski. Kotwica częściej była przy piłce i atakowała skrzydłami. W 11. minucie spotkania podpieczni trenera Artura Węski oddali pierwszy celny strzał w tym meczu. Kilka minut później Szymon Pawłowski doszedł do futbolówki i uderzył zza pola karnego, ale piłka przeszła minimalnie obok bramki.

Goście przegrali walkę o środek pola. Lechici biegali cały czas za piłką, a gospodarze nacierali na bramkę Kolejorza. Na szczęście, nie przyniosło to większych efektów w pierwszej części spotkania i to podopieczni trenera Artura Węski prowadzili do przerwy.