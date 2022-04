Kierowca przewoził tirem za dużo ton. Skrócił też okres odpoczynku dziennego. Złapała go Inspekcja Transportu Drogowego

Na bakier z tonażem i czasem pracy kierowcy

W czwartek, 21 kwietnia na ekspresowej „piątce” koło Poznania, patrol ITD zatrzymał do kontroli i skierował na inspekcyjne wagi samochód ciężarowy z przyczepą, którym przewożono dwa kontenery z elektroniką i tworzywami sztucznymi. Ciężarówka, należąca do polskiej firmy transportowej, jechała z Gdańska do Nowej Wsi Wrocławskiej.

Zespół pojazdów był przeładowany. Ważył 43,7 tony zamiast dopuszczalnych 40 t. Dalsza kontrola wykazała, że kierowca kilkukrotnie skrócił wymagane okresy odpoczynku dziennego.