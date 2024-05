Jacek Jaśkowiak ogłosił zmiany na stanowiskach wiceprezydentów Poznania. Wśród zastępców jest kobieta. Kim jest Natalia Weremczuk?

- Chcemy wybudować najlepszą filharmonię w Europie. Musimy tez pomyśleć, jak lepiej wykorzystać Konkurs Wieniawskiego, musimy go wesprzeć finansowo. W wyniku tych rozmów doszliśmy do konkluzji, że jeżeli kultura to musi to być Jędrzej Solarski - dodawał prezydent.