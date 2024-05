Jacek Jaśkowiak i nowi poznańscy radni złożyli ślubowanie. "Przed nami 5 lat ciężkiej pracy"

- Gratuluję tego sukcesu w wyborach. Przed nami 5 lat ciężkiej pracy dziękuje tym wszystkim, którzy do tej pory współpracowali i dziękuję za to co udało się zrobić. Gratuluje nowo wybranym radnym i tym, którzy będą pełnić tę funkcję po raz pierwszy - mówił chwilę po zaprzysiężeniu prezydent Jacek Jaśkowiak.