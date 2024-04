Kierujący audi pędził z zawrotną prędkością w Wielkopolsce. Zapłacił sowity mandat

Jak zauważają w mediach społecznościowych policjanci z rawickiej komendy, piękna pogoda sprzyja do nabrania ochoty na różnego rodzaju "szybkie wypady".

- 46-letni kierowca audi nie pamiętał o tym, że znaczna prędkość to jedna z przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń. Mężczyzna został zatrzymany przez patrol speed. Jazda z prędkością 219 km/h przy ograniczeniu do 120 km/ h kosztowała go 2500 zł oraz 15 pkt karnych