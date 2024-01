Kilkaset osób wyruszy z Poznania na Marsz Wolnych Polaków. "Nie pamiętam, żeby tyle osób chciało jechać na manifestację do Warszawy"

Manifestacja PiS w Warszawie

- Zainteresowanie wyjazdem i wyrażenie sprzeciwu wobec tego, co robi rząd Donalda Tuska jest duże. Nie pamiętam takiej sytuacji od 2011 roku, żeby tak wiele osób chciało wyjechać na jakąkolwiek manifestację do Warszawy . Osoby, które są dłużej w polityce twierdzą, że takiej sytuacji jeszcze nie było - stwierdza Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS z Poznania.

Według szacunków posła na manifestacji może pojawić się kilkadziesiąt tysięcy osób. Dementuje on jednocześnie informacje, jakie pojawiły się w mediach, według których uczestnicy manifestacji mieliby być do czegokolwiek przymuszani. - Rządzi przecież Platforma Obywatelska, więc tłumaczenie że ludzie są przymuszani do wyjazdu to są groteskowe fake newsy - skomentował Bartłomiej Wróblewski.