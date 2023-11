Kolizja na A2 w Wielkopolsce. Przejazd w kierunku Warszawy możliwy jednym pasem

Do kolizji doszło w piątek ok. godz. 17.30 na 254. kilometrze autostrady A2. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Kowalewek doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarowego. Według wstępnych informacji służb, w zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych.

Początkowo jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. Potem przejazd na odcinku między węzłami Sługocin i Modła możliwy był jednym pasem ruchu. Utrudnienia zakończyły się około godz. 22.