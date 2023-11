Kompleks dla wszystkich. Zielone Chartowo otworzyło się dla mieszkańców. Mamy zdjęcia! Emilia Ratajczak

Na Chartowie otworzył się właśnie nowy kompleks. To przestrzeń dla wszystkich - są maszyny do street workout, wiaty dla rowerów, stacje naprawcze, domki dla owadów, łąki kwietne czy plac zabaw dla dzieci. Urzędnicy w ten sposób chcą zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.