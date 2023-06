Komunikacyjny armagedon w centrum Poznania. Wszystko przez budowę ścieżki rowerowej. Zobacz zdjęcia

Armagedon komunikacyjny przez budowę ścieżki rowerowej

Ze względu na prowadzoną budowę zamknięty został pas do skrętu w prawo z ulicy Estkowskiego w Grabary. Najbardziej remont daje się we znaki tym kierowcom, którzy do skrzyżowania chcą dojechać od strony dworca kolejowego Poznań Grabary - tam wlot na skrzyżowanie został zwężony o dwa pasy ruchu.

W częściach skrzyżowania, gdzie trwa budowa, ruch jest wzmożony, przez co wjazdy te są zakorkowane przez większą część dnia. Dlatego też, jeżeli tylko to możliwe, lepiej unikać tej części miasta.

Czytaj także: Rusza budowa ważnej drogi rowerowej w Poznaniu. Będą utrudnienia!