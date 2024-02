Konferencja dla migrantów i uchodźców w Poznaniu. Przygotowano wiele praktycznych porad dotyczących życia w Polsce

Celem konferencji jest informacyjne wsparcie migrantów i uchodźców poprzez wprowadzenie ich w tematy - pytania legalizacyjno-prawne (karty pobytu, status uchodźcy, zatrudnienie itp), edukacyjne (rekrutacja do placówek oświaty, do uczelni wyższych), nostryfikacja dyplomów i możliwość zatrudnienia w Polsce, psychologiczna adaptacja, dzieci z niepełnosprawnościami, oświata dla dorosłych.

- Legalizacja pobytu, dokumentacja, wnioski... każdy krok dla Ukraińca i dla imigranta w ogóle to jest wyzwanie, dlatego chcemy trochę poukładać im w głowie jak to się robi, kto tym się zajmuje, gdzie się zgłaszać, do kogo dzwonić, jak wypełnić wniosek. Oczywiście bariera językowa też sprawia trudności, dlatego to robimy w języku rosyjskim, aby każdy zainteresowany zrozumiał o co chodzi