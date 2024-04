Sanatorium miłości 6 - tak żyje na co dzień Marysia z Łodzi, nowa uczestniczka programu [27.04.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Tym razem w "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć.